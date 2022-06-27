اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الاثنين 1443/11/28 هـ الموافق 2022/06/27 م واس
طوكيو 28 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 27 يونيو 2022 م واس
صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 80ر 276 نقطة، أو ما يعادل 04ر1% ، ليصل إلى 77ر26768 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 26ر15 نقطة، أو82ر0% ، ليصل إلى 98ر1881 نقطة.
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