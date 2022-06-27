طوكيو 28 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 27 يونيو 2022 م واسصعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 80ر 276 نقطة، أو ما يعادل 04ر1% ، ليصل إلى 77ر26768 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 26ر15 نقطة، أو82ر0% ، ليصل إلى 98ر1881 نقطة.// انتهى //07:10ت م0019