إسلام آباد 28 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 27 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم استقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قائد الجيش الباكستاني الفريق أول ركن قمر جاويد باجوه، وتقليده وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة.واهتمت بإعلان رئيس الوزراء شهباز تطبيق خطة العمل الوطني في جميع أقاليم باكستان لتكثيف عمليات مكافحة الإرهاب الداخلي.وأشارت صحف الاثنين إلى بدء تحسن مؤشرات الاقتصاد الباكستاني تدريجياً نتيجة للقرارات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الحكومة خلال الأسابيع الأخيرة.وأخبرت عن تسجيل الإصابات بفيروس كورونا في باكستان ارتفاعاً بنسبة 2.81 في المئة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.وتابعت الصحف الباكستانية في الشأن الإقليمي تطورات الأوضاع في أفغانستان مع استمرار جهود إغاثة المنكوبين من الزلزال المدمر، وإعلان الصين عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 50 مليون يوان لأفغانستان.// انتهى //09:47ت م0021