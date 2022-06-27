القاهرة 28 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 27 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وتناقلت تأكيد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، استمرار المجلس في دفع جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية إلى التوافق حول إطار قانوني لإجراء الانتخابات وتحقيق تطلعات الليبيين والعبور إلى مرحلة الاستقرار والسلام الدائم.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 فلسطينيًا من الضفة الغربية، واقتحام عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.وتطرقت صحف القاهرة إلى قول المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إن تفشي جدري القردة يشكل تهديدًا صحيًا يثير قلقًا بالغًا لكنه لا يشكل في الوقت الراهن حالة طوارئ صحية عالمية.// انتهى //09:48ت م0023