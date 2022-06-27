القطيف 28 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 27 يونيو 2022 م واسافتتح محافظ القطيف إبراهيم بن محمد الخريف، أمس، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية للعام 2022، التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة تحت شعار "الرعاية خلال الأزمات"، بحضور مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية اللواء حمد بن محمد العماري، وعدد من القيادات الأمنية والقطاعات الحكومية, وذلك بالمبنى الثقافي لمشروع وسط العوامية في المحافظة.وتجوّل المحافظ على الأركان المشاركة في الفعاليات التي تستمر حتى الثلاثاء، متضمنة معرضاً توعوياً للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية.وأكّد محافظ القطيف أهمية تنسيق الجهود في وجه هذه الآفة ورفع مستوى الوعي بأضرارها، منوهاً بجهود المملكة وقيادتها الرشيدة للقضاء على هذه السموم لحماية شباب الوطن من هذه الآفة، معرباً عن شكره لسمو أمير المنطقة لرعايته لهذه الحملة، ولسمو نائبه وللمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة لما بذلوه من جهود لمحاربة هذه الآفة والحفاظ على أمن الوطن والمواطن، داعياً الجميع إلى زيارة فعاليات الحملة والتعرف على أركانها التثقيفية والفنية والتوعوية المنوعة.// انتهى //10:01ت م0024