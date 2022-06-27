بريدة 28 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 27 يونيو 2022 م واسافتتح مدير مكافحة المخدرات بمنطقة القصيم العميد مشعل بن نايف العتيبي، أمس, المعرض التوعوي الذي يُقام على هامش، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2022 تحت شعار "الرعاية خلال الأزمات" بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية والاجتماعية ذات العلاقة، وحضور عدد من المسؤولين, وذلك بمجمع العثيم مول ببريدة.واطّلع العميد العتيبي على مايحويه المعرض من أركان توعوية التي شملت جناح مراقبة السموم وركن الجمعية السعودية للمنشطات، ومركز إرادة للعلاج الطبيعي والتأهيل، وركن وزارة الرياضة وركن مركز التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى جناح التجمع الصحي، مع ما يُقدمه المعرض من برامج وأنشطة متنوعة وحملات توعوية وندوات هادفه تعني بالمخدرات والتحذير من خطرها على المجتمع بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة بمحافظات ومراكز المنطقة.// انتهى //10:02ت م0025