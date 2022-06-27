جدة 28 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 27 يونيو 2022 م واسدشّن معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، بمقر الجامعة أمس، مركز "صنع في السعودية"، بحضور نائب رئيس هيئة تنمية الصادرات عادل بارجاء.وأكد معالي رئيس الجامعة أهمية تدشين مركز "صنع في السعودية" الذي يُعزز دور الجامعة في تعزيز الصناعات الوطنية، كما يُسهم في تسويق البحوث العلمية ودورها في خدمة المجتمع وتنميته، بما يُحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تسعى الجامعة متمثلة في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي إلى إنشاء شراكة مع برنامج صنع في السعودية بتأسيس مركز يختص بتسويق مخرجات البحث العلمي لسد الفجوة بين مخرجات البحوث العلمية ومتطلبات المجتمع وسوق العمل، إضافة إلى تشجيع الباحثين ودعمهم والربط بين نتاجهم العلمي ومتطلبات المجتمع المعاصر.ويهدُف البرنامج إلى دعم عملية تحويل الأفكار إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية والترويج للمنتجات والخدمات السعودية محلياً وإقليمياً وعالمياً، بجانب زيادة استهلاك المنتجات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال التصنيع المحلي لتصبح المملكة واحدة من أكثر الوجهات جذباً في القطاع الصناعي.يُذكر أن المركز يحتوي على ثلاث وحدات رئيسية تتمثل في وحدة العلاقات الصناعية التي تختص بتنمية وتطوير العلاقة بين الجامعة والجهات الحكومية والخاصة والدولية المعنية بالابتكار ونقل التقنية، ووحدة تُعنى بالمبادرات المعرفية وتختص بتقديم مبادرات ودراسات الاقتصاد المعرفي حسب احتياجات السوق، بينما تختص وحدة الخدمات اللوجستية والتسويقية بتقديم الخدمات المساندة في عملية التسويق وتذليل العقبات.// انتهى //10:15ت م0026