الرباط 28 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 27 يونيو 2022 م واسواصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، رصدها لتداعيات الارتفاع القياسي الذي تسجله أسعار المحروقات بالبلاد، مما أرهق عمال قطاع النقل الطرقي الذين يطالبون الحكومة بمزيد من التدابير لمساعدتهم على مواجهة هذه الوضعية.وأخبرت عن قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجديد الثقة في رئيسة الوزراء الحالية إليزابيث بورن، بعد أن كانت مسألة تجديد الثقة فيها محل تكهّنات منذ أن خسر حزب ماكرون أغلبيته في البرلمان.وتطرقت الصحف إلى انعقاد قمة مجموعة السبع اجتماعها أمس في بافاريا جنوب المانيا، في ظل ظروف أزمة الطاقة العالمية، وارتفاع معدلات التضخم.وتناقلت صحف المغرب مطالبة الحكومة الأفغانية المؤقتة من المجتمع الدولي تقديم مساعدات للمتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد.// انتهى //10:16ت م0027