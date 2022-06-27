الخرطوم 28 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 27 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تصريح وزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم بعد لقائه في الخرطوم أمس، مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفسور إبراهيم الدخيري، أن السودان مؤهل ليلعب دورًا كبيرًا في تقديم الحل للأمن الغذائي العربي.وتطرقت إلى عقد الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد اجتماعًا مع اللجنة العسكرية الثلاثية بمجلس السيادة، حيث عبَرت اللجنة عن شكرها وتقديرها للآلية الثلاثية على جهودها المتصلة بشأن المشاورات، وتيسير عملية الحوار الوطني بالبلاد, وشددت على أهمية عامل الوقت نظرًا لظروف البلاد وتعقيداتها التي تتطلب إسراع الآلية في إنجاز ما تبقى من مشاورات واستئناف جلسات الحوار الوطني.وأخبرت عن تسجيل الميزان التجاري للتجارة الخارجية للسودان خلال الربع الأول من العام المالي الجاري عجزًا بقيمة 1.2 مليار دولار.ورصدت صحف الخرطوم تدشين الخطوط الجوية العربية السعودية تفويج الحجاج السودانيين إلى الأراضي المقدسة بمطار الخرطوم الدولي، أمس، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، وعدداً من المسؤولين، ووكالات السفر، وأسر الحجاج.// انتهى //10:24ت م0029