الرياض 28 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 27 يونيو 2022 م واسحققت جامعة الملك سعود جائزة التميز العلمي في مسار الفرص الإبداعية في كفاءة الإنفاق لمبادرة تحليل هرمون النمو التحفيزي المختصر التي قامت بها الدكتورة ريم آل خليفة أستاذ مشارك واستشاري غدد صماء و سكري أطفال في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود.ويأتي ذلك ضمن جائزة التميز العملي والمؤسسي في كفاءة الإنفاق في دورتها الرابعة وهي جائزة نصف سنوية تقدمها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بهدف تحقيق كفاءة الإنفاق بشكلٍ ذاتي ومستدام دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة طبقاً لأفضل الممارسات المحلية والعالمية.وقالت الدكتورة ريم آل خليفة: إن هذه المبادرة تهدف إلى توفير الوقت والجهد من خلال تشخيص نقص هرمون النمو عند الأطفال بطريقة حديثة أثبتت نجاحها بعد عدة دراسات حيث كان في السابق يتم إجراءالتحليل بالطريقة التقليدية باستخدام دواء التحفيز الكلونيدين ثم الجلوكاجون الذي يتطلب تنويم الطفل يومين في المستشفى لمتابعة قياس نسبة هرمون النمو كل 30 دقيقة على مدى 5 ساعات.وأضافت أن الإجراء الجديد تم فيه استبدال دواء الجلوكاجون بالأرجنين مع إجراء التحليلين في نفس اليوم خلال ساعتين ونصف مما قلص عينات الدم من 11 إلى 7 عينات.وأوضحت أن الأثر الاجتماعي لهذه المبادرة قلَص قوائم الانتظار لإجراء الفحص من 6 أشهر إلى أسبوع واحد فقط، كما قلل فترة الصيام والتنويم للطفل من يومين إلى يوم واحد، مما أسهم في توفير أسرة التنويم للحالات الأكثر احتياجاً، و حقق وفراً مالياً كبيراً.// انتهى //10:25ت م0030