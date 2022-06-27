تونس 28 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 27 يونيو 2022 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بالتعاون بين تونس والصين في مجال الصحة الرقمية، حيث شدد سفير الصين لدى تونس نشونغ جيونغ، خلال منتدى صحي دولي اختتم بالعاصمة التونسية أمس، أن التعاون بين البلدين في الصحة العامة شهد تطورًا ويجب تعزيز المجهودات لتوأمة المستشفيات لتحسين جودة الخدمات في المجال.ونقلت ترحيب كل من رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية اللبيبة عبدالحميد الدبيبة بالبيان الصادر عن 5 دول غربية، والذي يدعو الأطراف السياسية إلى الانتهاء سريعًا من الأساس القانوني للانتخابات العامة وتشكيل حكومة ليبية موحدة.وأشارت صحف تونس إلى تسجيل هزة أرضية بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر بمحافظة وهران الجزائرية، التي تستضيف دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن مركز الهزة حدد على بعد 12 كلم شمال قديل التابع للمحافظة.// انتهى //10:34ت م0031