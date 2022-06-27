المدينة المنورة 28 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 27 يونيو 2022 م واسكشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, عن وصول 282523 حاجاً إلى المدينة المنورة من جنسياتٍ متعددة, قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.وأوضحت الإحصائية أن 227420 حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام, بينما استقبل مركز الهجرة البري 43276 حاجاً, إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم, مشيرة إلى أن حجاج بنجلاديش هم الأكثر عدداً في المدينة المنورة أمس بواقع 13041 حاجاً, وحجاج نيجيريا بعدد 9883 حاجاً, والهند بعدد 8676 حاجاً, وحجاج إيران 6330 حاجاً, ثم حجاج باكستان بواقع 6023 حاجاً.وبينت أن 190956 حجاجٍ غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة, فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة يوم أمس 91542 حاجاً من جنسيات مختلفة.وأظهرت إحصائية وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة تنفيذ 463 زيارةً لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام, في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي تم مباشرتها 1128 عملية تفويج منذ بدء الموسم, بينما بلغ عدد الحجاج الذين تم إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة 624 حاجاً, بالإضافة إلى تنفيذ 29 زيارةً لتفقد الحالة الصحية لحجاجٍ منومين في المستشفيات خلال موسم ما قبل الحج, وتنفيذ 164 زيارةً ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة.// انتهى //11:31ت م0036