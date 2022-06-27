جيزان 28 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 27 يونيو 2022 م واسعرضت 20 مؤسسةً من القطاع الخاص 1100 فرصة وظيفية لخريجي وخريجات منشآت التدريب التقني والمهني بجازان، وذلك خلال ملتقى التوظيف السنوي الذي تنظمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان، الذي انطلقت فعالياته اليوم بقاعة الأمير محمد بن ناصر بالكلية التقنية بجازان.واستقبل المعرض المتخصص للجهات المشاركة عددًا من خريجي وخريجات منشآت التدريب التقني والمهني الباحثين عن العمل، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتوفير فرص توظيف مناسبة لجميع الخريجين والخريجات.وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة محمد عقيلي، أن الملتقى يأتي ضمن سلسلة من المبادرات، انطلاقًا من حرص المؤسسة على تحقيق التميز والريادة في جميع المجالات واستشعار المسؤولية الاجتماعية تجاه مخرجاتها، ودورها في دعم شغل الوظائف بالكوادر البشرية المدربة، والإسهام في توطين الوظائف وتعزيز التواصل بين منشآت التدريب التقني والمهني وبين قطاع الأعمال بالمنطقة.يُذكر أن الملتقى الذي يستمر يومين يشمل كذلك ندوات متخصصة للتعريف ببرامج معهد ريادة الأعمال والتعريف ببرامج بنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية " هدف ".// انتهى //11:32ت م0037