جدة 01 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 30 يونيو 2022 م واسوقَّع معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو، بمقر المجمع في جدة أمس، مذكرة تعاون مع رئيس المجلس الأعلى للشؤون الدينية بجمهورية تركيا الدكتور عبد الرحمن حجقالي.وتهدف الاتفاقية إلى بناء شراكة إستراتيجية في مجال دعم الإمكانات والقدرات العلمية والبحثية للمؤسستين، والاستفادة من المطبوعات والمنشورات التي تصدرها كل مؤسسة، إضافةً إلى تعزيز التعاون والتواصل في مجالات التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات وإقامة ورش العمل، وتمثيل الجهتين في أعمال المؤتمرات والندوات التي تعقد بمعرفة كل منهما في مجال الاهتمام المشترك بينهما, وتشكيل لجنة متخصصة لتحديد أوجه التعاون بينهما، وطرق وآليات التنفيذ.وأشار معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي، إلى أن المجمع يقدم كل الدعم العلمي والفكري للمجلس الأعلى للشؤون الدينية لتمكينه من القيام برسالته، وتعزيز منهج الوسطية، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح.من جانبه أكد رئيس الشؤون الدينية بجمهورية تركيا ،على مشاركة الباحثين الأتراك في دورات المجمع ومؤتمراته العلمية الرائدة لكسب الخبرات وتحقيق الفوائد العلمية المرجوة.// انتهى //12:06ت م0039