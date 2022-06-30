عمّان 01 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 30 يونيو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بعدد من نظرائه وزراء الخارجية المشاركين في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي بدأت أعمالها في العاصمة الإسبانية مدريد أمس .وتناولت اللقاءات العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها وتنميتها وترجمتها لتعاونٍ أوسع في مختلف المجالات في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مُقدمها القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، وجهود دعم العراق واستقراره، ودعم لبنان، والأزمة الأوكرانية وانعكاساتها على الأمن الغدائي والطاقة.// انتهى //12:34ت م0041