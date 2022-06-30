الرياض 01 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 30 يونيو 2022 م واسدشن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم بمقر الوزارة في مدينة الرياض، برامج الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة لهذا العام 1443هـ التي ستنطلق تحت عنوان "حج بسلام وأمان 3"، خلال موسم الحج, حيث ستنفذ البرامج بمشاركة نخبة من العلماء وأكثر من 500 داعيةٍ و50 مترجماً بعشر لغات عالمية في جميع أماكن تواجد الحجاج وعبر التقنيات الإلكترونية والشاشات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي.وأكد معالي الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن الحج يلقى عناية خاصة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ودعم لجميع القائمين عليه من كافة القطاعات لإنجاحه.// انتهى //12:37ت م0042