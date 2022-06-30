لندن 01 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 30 يونيو 2022 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتحذير بنك إنجلترا المركزي من أن الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والسلع الضرورية ربما يستمر لوقت أطول من التقديرات السابقة.وتناولت دعوة المفوضية الأوروبية السلطات البريطانية إلى العمل على تجاوز الخلافات حول القضايا العالقة بعد "بريكزيت" والتركيز على زيادة التعاون في مواجهة التحديات المشتركة.وحذّرت من تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين مع دخول فصل الصيف واستعداد العديد منهم للاستفادة من تحسن حالة الطقس لخوص مغامرة عبور القناة الإنجليزية وغيرها من الطرق الخطرة.ونقلت تقارير عن قمة قادة دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي استضافتها مدينة مدريد أمس، مبرزة أحدث التطورات في ملف طلب انضمام فنلندا والسويد للمجموعة.// انتهى //12:47ت م0043