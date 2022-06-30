الرياض 01 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 30 يونيو 2022 م واسعقد بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بالرياض أمس الاجتماع الثالث للجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي السادس "للإعاقة والتأهيل"، الذي سيقام خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2022م.وأوضح الأمين العام للمركز الدكتور أحمد بن عبدالعزيز التميمي خلال الاجتماع أهمية ومكانة المؤتمر العلمية لإبراز الدور الريادي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في خدمة قضية الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة, مؤكدًا على دعم وتشجيع ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الأمناء بالمركز.وبحث الاجتماع آلية اعتماد ساعات تدريبية صحية معتمدة للمؤتمر، وعدداً من المواضيع المتعلقة بالتجهيز التقني والفني والجانب الدعائي والإعلامي للمؤتمر والاستعدادات اللوجستية لفعاليات المؤتمر.الجدير بالذكر أن نهاية شهر يونيو يعد آخر موعد لقبول المشاركات العلمية التي وردت من 32 دولة، والبدء في إجراءات تحكيمها علمياً.// انتهى //12:51ت م0045