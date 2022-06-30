تونس 01 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 30 يونيو 2022 م واسسلطت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على تعبير تونس عن انشغالها العميق إزاء التصعيد العسكري في المنطقة الحدودية بين السودان وإثيوبيا والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.وأشارت إلى موافقة البنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 130 مليون دولار لفائدة تونس، للتخفيف من تأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار المواد الغذائية.وكتبت صحف الخميس عن إلقاء وحدات الأمن التونسية القبض على عنصر إرهابي، في مدينة ماطر التابعة لمحافظة بنزرت شمال تونس.واحتوت على مطالبة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط خفض التوترات على الحدود السودانية الإثيوبية مشدداً على وجوب احترام سيادة السودان على كامل أراضيه.وأوردت صحف تونس تأكيد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند جاهزية ليبيا من الناحية الفنية للانتخابات مشيراً إلى أن العوائق الوحيدة المتبقية سياسية.// انتهى //12:53ت م0046