الرياض 01 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 30 يونيو 2022 م واساختتمت وزارة الثقافة أعمال البرنامج التدريبي "التراث الصناعي"، الذي عُقد خلال الفترة من 12 - 23 يونيو 2022م، بحضور 16 مشاركاً من المملكة، تعرفوا خلاله على المفاهيم الأساسية المتعلقة بالتراث الصناعي بشكل عام، والمفاهيم والمنهجيات الرئيسية حول شبكات وآليات حصر وتوثيق التراث الصناعي.واستضاف برنامج "التراث الصناعي" على مدار أسبوعين عدداً من الخبراء الدوليين في التراث الصناعي وهم؛ المهندس ملشري جوشي، والدكتور جوليان سوبرينو سيمال، والدكتور أونا فيليكيس، والدكتور كاي وايز، والدكتور روسودان ميرزيكاشفيلي، والدكتور ميزوكو أوغو، والدكتور ماسيمو برييت، و ميرهان دامير، والدكتور عدنان الجابر.ويأتي البرنامج ضمن باقة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تقدمها وزارة الثقافة تحت مظلة برنامج "الخبراء" الذي يعد أول برنامج إقليمي من نوعه لتأهيل المختصين في اتفاقيات وبرامج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، ويسعى البرنامج إلى تعزيز نسبة الخبراء السعوديين في المجال الثقافي دولياً، وزيادة عدد السعوديين المتخصصين في إدارة وإعداد ملفات الترشيح في المنظمات الدولية، وإثراء كفاءاتهم العملية والمعرفية حسب منهجية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).ويستهدف "برنامج الخبراء" المـختصين والمهتمين بحفظ التراث السعودي من مختلف المجالات والخلفيات التعليمية المرتبطة بقطاعات الثقافة والعلوم، والمختصين بالدبلوماسية الثقافية والعلاقات الدولية، ومن لديهم شغف تجاه تعزيز دور المملكة الريادي في مجال الحفاظ على التراث؛ وذلك لتدريب ثلاثين سعودياً وسعودية وتأهيلهم للانضمام إلى شبكة الخبراء المعتمدين في الاتفاقيات والبرامج الثقافية الدولية.// انتهى //12:54ت م0048