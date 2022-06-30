الرياض 01 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 30 يونيو 2022 م واسأكملت مؤسسة البريد السعودي "سبل" استعداداتها لموسم حج هذا العام 1443ه بدءاً من تفعيل "مركز أعمال الحج والعمرة" وبإشراف مباشر من معالي رئيس المؤسسة المهندس آنف بن أحمد أبانمي.ويعمل المركز بشكل إستراتيجي ومتكامل بين جميع القطاعات والإدارات داخل "سبل" لضمان العمل على تقديم أفضل الخدمات البريدية اللوجستية للجهات الحكومية وضيوف بيت الله الحرام بمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة خلال تواجدهم طوال موسم الحج، مع ضمان اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، إنفاذاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة - أيدها الله - لجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بخدمة الحج، وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.ويقوم البريد السعودي بدوره وواجبه كمشغل وطني وضمن العناصر الأساسية في المنظومة الوطنية المتكاملة التي تخدم حجاج بيت الله، بفريق عمل مؤهل من موظفي "سبل" وتحت إشراف مركز أعمال الحج والعمرة يعملون في الميدان وفي المكاتب والفروع لخدمة الجهات الحكومية وضيوف الرحمن، مجهزين بوسائل كالمركبات والدراجات النارية لسرعة الوصول ضمن المشاعر وعلى مدار الساعة.ويقدم البريد مجموعة من المنتجات والخدمات البريدية اللوجستية لأكثر من 133 جهةً حكومية مشاركة خلال موسم حج هذا العام من خلال خدمات البريد الرسمي ذات الموثوقية العالية لتوصيل الرسائل والطرود بين الجهات الحكومية، وخدمة ضيوف الرحمن والأفراد من خلال 4 فروعٍ داخل المشاعر المقدسة و3سياراتٍ متنقلة (SPL GO)، ومن الخدمات خدمة "حج بلا حقيبة"، حيث تتولى الخدمة الأولى توصيل حقيبة الحاج إلى مدينته قبل موسم الحج، بالتعاون مع مجموعة من شركات ومؤسسات حجاج الداخل، فيما تقدم الخدمة الثانية توصيل حقيبة الحاج من أقرب فرع للبريد في مدينته إلى المشاعر المقدسة، وأما الخدمة الثالثة فهي توصيل حقيبة الحاج من مقر إقامته في المشاعر المقدسة بعد نهاية الحج إلى أقرب فرع للبريد السعودي سبل في مدينته، إضافةً لخدمة بيع سندات الهدي والأضاحي والفدية من خلال التعاون مع البنك الإسلامي.// انتهى //12:57ت م0050