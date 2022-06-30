المدينة المنورة 01 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 30 يونيو 2022 م واسأطلق تجمع المدينة المنورة الصحي المرحلة الأولى لمراكز الرعاية العاجلة بهدف تخفيف الضغط على طوارئ المستشفيات وسهولة الوصول إلى الخدمات وتقديم أفضلها للمستفيدين .وأكد تجمع المدينة المنورة الصحي حرصه على استثمار كافة الإمكانات المتاحة وتجويد الخدمات المقدمة للارتقاء بمستويات الأداء في المرافق الصحية، مبيناً أن المراكز التي جرى تدشينها في المرحلة الأولى تضم مراكز الدعيثة والهجرة بالمدينة المنورة ومركز السميري بمحافظة ينبع تعمل جميعها على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، فيما تعمل مراكز الرعاية العاجلة قباء والبدراني والأزهري وباقدو على مدار الـ 16 ساعةً يومياً من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة بعد منتصف الليل.وتعمل مراكز الرعاية العاجلة على تقديم رعاية صحية مميزة للحالات ذات الخطورة البسيطة والمتوسطة من خلال عيادات طبية متكاملة ومجهزة بأحدث الأجهزة اللازمة ومختبر وأشعة, إضافةً إلى وصفات دوائية، كما تعمل المراكز التي تم إطلاقها بأعلى المعايير العالمية ولديها البنية الهندسية والتجهيزات الكاملة التي تُساعد على توفير الخدمات التشخيصية لتحظى بثقة المستفيد وتتوافق مع احتياجاته وتُمكّن الممارس الصحي من تقديم خدمة بشكل علمي وعملي يزيد من رضا مُقدّم الخدمة والمستفيد في الوقت ذاته.// انتهى //13:03ت م0051