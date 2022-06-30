مكة المكرمة 01 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 30 يونيو 2022 م واسواصلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات جهودها المكثفة في جميع مجالاتها الرقابية والميدانية خلال موسم حج 1443هـ في إزالة مسببات التلوث البصري بمدينة مكة المكرمة والمحافظات التابعة لها.ويأتي ذلك ضمن خطة الأمانة التشغيلية لموسم حج 1443هـ في مكافحة الظواهر السلبية وتفعيل مبادرة معالجة التلوث البصري، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرا "صور- وأرسل", بما يتضمن أنسنة المدن, وتحسين المشهد الحضري، حيث شكلت الأمانة العديد من الفرق المتخصصة للقيام بجولات ميدانية ورصد المظاهر السلبية في الأحياء والشوارع، بمعالجة مختلف عناصر التلوث البصري، ومعالجة وضع الباعة المتجولين وإزالة السيارات التالفة والمهملة من الشوارع العامة والميادين، وإعداد الضوابط والمعايير الخاصة بالأنشطة الخدمية ذات الأثر السلبي على المشهد الحضري.وقامت بلدية الشوقية وبلدية الحديبية الفرعيتين بإزالة (52) لوحة إعلانية ودعائية مخالفة ومشوهه للمنظر العام وتطبيق لائحة الغرامات بحق المخالفين، في حين قامت بلدية المسفلة الفرعية بالتعاون مع إدارة الدعم والإسناد برفع وإزالة مجموعة من الأشغال المخالفة بالطريق العام، بالإضافة, كما قامت بلديات العزيزية والشوقية والحديبية الفرعية وبالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بتكثيف جولاتها الرقابية ضمن نطاقاتها الإشرافية, وأسفرت عن رصد وإزالة عدد (32) من الحواجز ذات أحجام مختلفة, وعدد (20) مضلات مخالفة لكونها خارج نطاق الملكية وتعيق الحركة المورية ومشوهة للمنظر العام، كما واصلت أيضاً بلدية العزيزية الفرعية أعمالها الميدانية والرقابية لإشعار وتعميد أصحاب الأراضي البيضاء بسرعة تسويرها وذلك في عدة مواقع بنطاق البلدية الإشرافي, فيما نفذت بلدية العزيزية الفرعية مبادرة لإزالة التشوهات البصرية وطمس الكتابات على جدران المباني والمرفق العامة وبمشاركة عدد من المتطوعين من منسوبي الأمانة، استهدفت عدداً من الشوارع والميادين العامة.// انتهى //13:04ت م0052