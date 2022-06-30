حائل 01 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 30 يونيو 2022 م واسقدّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، عزاءهما لأسرة الشغدلي بوفاة فقيدهم يوسف بن عثمان الشغدلي ـ رحمه الله ـ .وعبّرا سموهما خلال اتصال هاتفي اليوم بابن الفقيد صالح وأشقاء الفقيد عن مواساتهما لهم ولأسرة الشغدلي وأقاربهم , سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.من جهتها أعربت أسرة الشغدلي عن شكرها لسموهما على مواساتهما, سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين أعمالهما، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وفسيح جناته .// انتهى //22:27ت م0205