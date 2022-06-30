مكة المكرمة 01 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 30 يونيو 2022 م واسنفذت قوات الدفاع المدني بالحج اليوم تجربة فرضية للإطفاء والإنقاذ والإسعاف في أحد الفنادق بالعاصمة المقدسة، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة.وتعمل القوات كل عام على تنفيذ عدد من الفرضيات للوقوف على جاهزية واستعداد المشاركين من الدفاع المدني في الحج؛ للتعامل مع أي حدث طارئ في مواقع وجود الحجاج، وكيفية التعامل معه بما يحقق السلامة ويعزز الأمن لضيوف الرحمن .// انتهى //22:38ت م0206