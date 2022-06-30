الرباط 1 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 30 يونيو 2022 م واسانطلقت في الرباط اليوم، أعمال مؤتمر دولي حول موضوع "تثمين الموارد الطبيعية" بمشاركة عدد من الخبراء والباحثين من دول عربية وأجنبية.ويتضمن جدول أعمال المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام تنظيم ندوات علمية وورش عمل ومحاضر لتسليط الضوء على أحدث الاكتشافات في جميع التخصصات المتعلقة بالموارد الطبيعية، وعرض أهداف التنمية وتثمين الموارد الطبيعية.وسيناقش المشاركون كل ما له علاقة بالتنوع البيولوجي والنباتات والأشجار، وسبل الحفاض على تنوع الموارد الطبيعية، لضمان صيرورة الاقتصادات الحديثة، واستمرار رأسمال طبيعي متميز عن الرأسمال المادي والبشري.//انتهى//22:56ت م0207