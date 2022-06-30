جدة 01 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 30 يونيو 2022 م واسأشاد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بإعلان المملكة العربية السعودية عن حزمة هامة من المشاريع التنموية ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بقيمة ٤٠٠ مليون دولار .وثمن معاليه، هذه المبادرة الخيرة للمملكة ولقيادتها التي تدعم اليمن في مختلف المجالات الإنسانية والاقتصادية والتنموية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، منوهاً بأن مساعدات المملكة العربية السعودية لليمن تؤكد مجدداً تضامنها مع الشعب اليمني، وتأتي في اتساق مع مقررات القمة الإسلامية وقرارات مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي.وأكد الأمين العام تضامن منظمة التعاون الإسلامي التام مع الشعب اليمني ووقوفها معه لتحقيق تطلعاته في السلم والأمن والاستقرار والتنمية الشاملة.// انتهى //22:56ت م0208