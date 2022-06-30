نيويورك 1 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 30 يونيو 2022 م واسدعا مكتبُ الأممِ المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى رفع الحصار عن غزة بالكامل وفقا لقرار مجلس الأمن 1860.وسلَّطَ المكتبُ-اليوم- الضوءَ على الأثر الإنساني للحصار المتواصل على قطاع غزة منذ 15 عاماً، إذ شَدَّدَتْ سلطاتُ الاحتلال الغاشم القيودَ المفروضةَ على التنقل إلى حدّّ بعيد؛مما أدى إلى عزل القطاع عزلاً تاماً عن بقية الأرض الفلسطينية المحتلَّة والعالم.وأشارَ إلى أنَّ 1.3 مليون فلسطيني من أصل 2.1 مليون في غزة (أي 62 في المئة من السكان) بحاجة إلى المساعدات الغذائية،مفيداً أنَّ الأشخاصَ المؤهلين للحصول على تصاريح الخروج من القطاع يشكلون أقليةً ضئيلةً، وهم في معظمهم من العمال ورجال الأعمال والمرضى وموظفي المنظمات الدولية.وأوضحَ أنَّ الحصارَ يثيرُ القلقَ إزاء العقوبات الجماعية وانتهاكات محتملة أخرى بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.//انتهى//23:03ت م0209