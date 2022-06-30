جدة 01 ذو الحجة 1443هـ الموافق 30 يونيو 2022م واساحتفلَ موسمُ جدة مساء اليوم بخريجي هذا العام 2022 من الطلاب والطالبات، وذلك بمنطقة سيتي ووك إحدى أكبر مناطق الموسم، في أكبر مسيرة احتفائية، بمشاركة أهاليهم وسط أجواء من الفرح والبهجة.وارتدَتِ الطالباتُ عباءةَ ووشاحَ التخرُّج مسطرين عليها أسماءَهن بكل فخر وسرور، فيما ارتدى الشبابُ مشلحَ وقبعةَ التخرج، مقدمين رسالة أنَّ مستقبلَ المملكة هم أبناؤُها وبناتُها.وجاءَ تنظيمُ الاحتفالية في إطار الشراكة المجتمعية بين موسم جدة والطلبة؛ بهدف تشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء.وسبقَ أن أعلنَ موسمُ جدة أنَّ الاحتفاليةَ ستكون مفاجأةَ الموسم للطلاب والطالبات؛ لما تحتوي عليه من فعاليات وجوائز بمشاركة أسر الخريجين.// انتهى //23:51ت م0216