نيويورك 1 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 30 يونيو 2022 م واسسَجَّلتْ مؤشراتُ سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً، اليوم، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد تراجعَ المؤشرُ داو جونز الصناعي 253.88 نقطة إلى 0.82% ليغلق عند 30775.43 نقطةً،وأغلقَ المؤشرُ ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 33.45 نقطةً إلى 0.88% إلى 3785.38 نقطة.وسَجَّلَ المؤشرُ ناسداك المجمع تراجعاً عند 149.15 نقطةً إلى 1.33% إلى 11028.74 نقطةً.// انتهى //23:54ت م0217