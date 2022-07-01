مكة المكرمة 02 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 01 يوليو 2022 م واسبدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة في تنفيذ خطته الميدانية والتوعوية لحجاج بيت الله الحرام وإجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٤٣هـ وذلك من خلال تكثيف الجولات الميدانية بعددٍ كافٍ من الأعضاء الميدانيين وتفعيل المناشط التوعوية لتوعية حجاج وقاصدي المسجد الحرام والتي تعتمد تكثيف العمل الميداني في مدينة مكة المكرمة والمحافظات والمراكز في منطقة مكة المكرمة.وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن الرئاسة تعد محتوًى توعوياً مخصص للمواسم الشرعية طوال العام من ذلك (عشر ذي الحجة) وما جاء فيها من الآيات الشرعية والأحاديث النبوية وأقوال السلف في فضلها ومكانتها لتفعيلها في جميع الوسائل التوعوية المتوفرة لديها ولدى الجهات الحكومية والأهلية، للتعريف بمكانة العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وأثرها في حياة المسلم.وأكد فضيلة العمري على تفعيل المحتوى التوعوي في جميع الوسائل التقنية المتاحة وتعزيز دور الشراكات وحث الناس على تعظيم هذه الشعيرة المباركة مبيناً أن الخطة الميدانية والتوعوية لإجازة عيد الأضحى المبارك تم إعدادها لتواكب البرامج التوعوية المعتمدة من الرئاسة العامة.// انتهى //05:19ت م0008