الرياض 02 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 01 يوليو 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس بوروندي بذكرى استقلال بلادهالقيادة تهنئ رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بذكرى استقلال بلادهولي العهد يعلن عن التطلعات والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار للعقدين المُقبلينالمملكة على أعتاب مرحلة جديدة في البحث والابتكار لتأمين صحة الإنسان واحتياجات حياته وتعزيز اقتصاديات المستقبلرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يستقبل سمو نائب وزير الدفاعأمير الرياض يوجه باستمرار العمل في إمارة المنطقة خلال إجازة عيد الأضحىأمير الرياض يستقبل سفير جمهورية الجزائر لدى المملكةفيصل بن سلمان يطلع على خدمات المركز الطبي للقوات المسلحة في ساحات المسجد النبويفيصل بن سلمان يدشن 3 مراكز إسعافية جديدةأمير حائل يوجّه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الأضحىأمير تبوك يوجّه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» يعلن عن تقديم حزمة مشاريع حيوية لليمن ممثلةً بـمبلغ 600 مليون دولاروزارة الثقافة تستعد لإصدار النسخة الثالثة من تقرير "الحالة الثقافية في المملكة""الصحة" تطلق المرحلة الثانيه لبرنامج الابتكار الصحي في الحج"هاكثون"وزير التعليم: التطلعات التي أعلنها ولي العهد ستحوّل الأبحاث العلمية إلى ابتكارات ومشاريع ذات عوائد اقتصادية واجتماعية"سدايا".. تسخّر خدماتها لضيوف الرحمن في "مبادرة طريق مكة" بالمغربوزارة الصناعة تستعرض الفرص التعدينية مع الشركات والمستثمرين في فرنسارئاسة أمن الدولة: مركز الملك سلمان للإغاثة هو الجهة الوحيدة المصرّح لها بإيصال التبرعات خارج المملكةوزارة الصناعة والثروة المعدنية لقاءً يستعرض الفرص التعدينية مع الشركات والمستثمرين بفرنساالفضلي: قطاعات البيئة والمياه والزراعة ذات الأولوية في منظومة البحث والتطوير والابتكار"البيئة" تطلق خدمة حجز موعد إلكتروني لذبح الأضاحي بمسالخ الرياض ومكة المكرمةتفعيل محطة قياس جودة الهواء في المسجد النبويالسديس يوجه بفتح مكتبة المسجد الحرام على مدار الساعةالمجلس الأعلى للقضاء يقر تشكيل المحاكم لعام 1444هـالسند يترأس اجتماع اللجنة العليا للحج بالرئاسة العامة بمكةالصندوق الثقافي يدعم 20 مشروعًا ثقافيًا بقيمة 76 مليون ريالهيئة حقوق الإنسان: مبادرة ولي العهد لحماية الطفل في العالم السيبراني شكّلت تحولاً نوعياًمدير عام السجون يدشن مشروع تطوير وتنفيذ وتشغيل نظام تقني لإدارة إجراءات النزلاء«هيئة الزكاة» تحث الأفراد على إخراج زكاتهم عبر تطبيق "زكاتي"تنسيق سعودي فرنسي لزيادة استثمارات التعدين الفرنسية بالمملكةوزارة الثقافة - تُقدم مِنحاً بحثية لدعم الإنتاج المعرفي المرتبط بتأسيس الدولة السعوديةصندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق شركة تأجير الطائرات “AviLease”التخصصات الصحية تخرج 49 قائداً من برنامج آفاق لتأهيل القيادات الصحيةوأكدت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (إِذًا لاَ يُضَيِّعُنا) : ملحمة إنسانية يقدمها السعوديون كل عام عندما تهوي أفئدة من الناس إلى الأراضي المقدسة ليذكروا الله في أيام معلومات.واضافت : وتبذل المملكة الغالي والنفيس لخدمة ضيوف الرحمن وتقدم لهم التسهيلات كافة لأداء الشعيرة العظيمة بكل يسر وطمأنية .نجاح السعوديين في الحج يرجع إلى استشعارهم لهذه المهمة المقدسة انطلاقاً من قيمة سامية متأصلة يرعاها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.وأوضحت : ودوماً ما يؤكد الملك المفدى، على ما أنعم الله به على هذه البلاد المباركة من شرف خدمة بيته العتيق ومسجد نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن تكون مقصداً ووجهة للحجاج والمعتمرين، فأصبحت رعايتهم والقيام بخدمتهم والسهر على راحتهم في قمة اهتمامات الدولة منذ تأسيسها ولا تزال، مع مواصلة تلك المهمة بأعلى كفاءة، وهو - حفظه الله - دائم التوجيه لجميع قطاعات الدولة المعنية بالحج للقيام بهذا الشرف العظيم على أكمل وجه وفق الخطط التنظيمية والتشغيلية، وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بروحانية وطمأنينة.هكذا عندما تكون المشاعر صادقة والرغبة جادة يكون للعمل قيمة نبيلة، يؤطرها النجاح وهذا ما يلمسه الحجاج والمعتمرون على أرض الواقع، من خدمات تقدمها المملكة حكومة وشعباً.وبذلك تمكنت بلادنا المباركة من تحقيق نجاحات متعددة في مختلف المجالات والخدمات المقدمة للحجاج رغم التحدي المتمثل في اجتماع أكثر من مليوني حاج في وقت ومكان واحد وبثقافات مختلفة، الأمر الذي جعل من المملكة أنموذجاً في القدرة على إدارة الحشود على مستوى العالم.وتابعت : إن الجوانب الإنسانية التي نشاهد صورها خلال أيام الحج هي عقد فريد ضمن منظومة متكاملة أسست لها الدولة ، والتي تبدأ من خلال الاستعداد لموسم الحج فور انتهاء الموسم الذي قبله، بالاستناد إلى دراسات وافية لجميع التجارب السابقة لتسهيل هذه الرحلة الإيمانية المهمة.وتؤدي الجهات الموكلة بخدمة الحجاج عملها بكل جهد وأمانة وإخلاص وتفانٍ.ويستفيد الحجاج من منظومة مشروعات عملاقة متكاملة نفذت بمئات الملايين.وفي كل عام يتم ابتكار أفكار جديدة ومبادرات حقيقية تضيف بعداً آخر لنوعية الخدمة، ولعل من أبرز ذلك توظيف التقنية لينشئ مفهوم الحج الرقمي.وختمت : هنيئاً للسعوديين بهذا الفخر العظيم، والحجاج يلبون للخالق العظيم وهم يرفلون بخدمة عظيمة، وذاكرتهم تنتشي بقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما ترك أم إسماعيل بواد غير ذي زرع قائلة: آلله أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت: إِذًا لاَ يُضَيِّعُنا.// انتهى //06:01ت م0010