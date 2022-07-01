أبوظبي 02 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 01 يوليو 2022 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وزير الخارجية القبرصي ايوانيس كاسوليديس.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات, إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //10:28ت م0014