إسلام آباد 02 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 01 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم اتفاق باكستان والصين على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والشراكة الإستراتيجية، ومواصلة العمل على تنفيذ مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.واهتمت بمطالبة باكستان من الدول الغربية بضرورة تخفيف العقوبات المالية على أفغانستان، لإخراج هذا البلد المجاور من الأزمات الإنسانية والتحديات الصعبة التي يواجهها.وتناولت استقبال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس في الدوحة رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه.وسلطت الضوء على تحسن مؤشرات الاقتصاد الباكستاني تدريجياً نتيجة للقرارات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الحكومة الباكستانية خلال الأسابيع الأخيرة.وتابعت صحف باكستان متفرقات منها تطورات الوضع الأمني في أفغانستان، واستمرار أعمال إغاثة المنكوبي بالزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي، ونجاح السلطات الصينية في السيطرة على انتشار فيروس كورونا في العاصمة بكين.// انتهى //10:57ت م0016