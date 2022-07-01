تونس 02 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 01 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم خبر صدور مشروع الدستور التونسي الجديد بالرائد الرسمي للبلاد التونسية التونسي ، والذي شملت فصوله الـ 142 لكل المجالات خاصة بالمجال القضائي والجباية والضرائب.ليبيا, نقلت صحف الجمعة تأكيد المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، أن المحادثات الليبية التي انعقدت في جنيف، انتهت أمس دون تحقيق تقدم كاف للمضي قدما لإجراء انتخابات، موضحة أن رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، قاما خلال الاجتماع بمراجعة الأمور المعلقة في مشروع الدستور الليبي لعام 2017، آخذين بعين الاعتبار التوافق المنجز في محادثات القاهرة الشهر الجاري .وأخبرت عن إصدار محكمة جنائية فرنسية حكما بالسجن مدى الحياة من دون أي إمكانية للإفراج المشروط، على صلاح عبد السلام العضو الوحيد الباقي على قيد الحياة من المجموعة التي قتلت 130 شخصا في باريس، بهجوم إرهابي بالأسلحة والقنابل في 13 نوفمبر 2015.وكتبت صحف تونس عن إعلان منظمة الصحة العالمية عن تسجيلها 3413 إصابة مؤكدة بفيروس جدري القردة في 50 دولة مختلفة في العالم منذ بداية عام 2022.// انتهى //10:58ت م0017