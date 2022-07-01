الرباط 02 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 01 يوليو 2022 م واسأخبرت الصحف المغربية الصادرة اليوم، عن حالة الترقب السائدة في البلاد قبيل الإعلان يوم الجمعة عن الأسعار الجديدة للوقود، والتي يتوقع أن تشهد ارتفاعا جديدا.وتناقلت صحف الرباط تجديد المغرب أول أمس أمام الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، التزامه الفاعل لتحقيق الانتقال السياسي في ليبيا ودعم المسلسل السياسي للتوصل إلى حل للأزمة في هذا البلد.ولفتت صحف الجمعة إلى دعوة الاتحاد الأفريقي لكل من السودان وإثيوبيا إلى خفض التوتر ووقف التصعيد بين البلدين.وتطرقت إلى الموضوعات التي سيطرت على قمة الحلف الأطلسي التي انعقدت بمدريد، وفي مقدمتها انضمام دول جديدة والاتفاق على الوحدة لمواجهة التحديات العالمية.وأشارت صحف المغرب إلى أن جمهورية التشيك ستتسلم بداية من اليوم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في وقت تواجه فيه أوروبا ظروفا صعبة للغاية.// انتهى //11:00ت م0018