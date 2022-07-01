القاهرة 02 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 01 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - خلال كلمته بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة ٣٠ يونيو - أن مصر واجهت موجات عاتية من الإرهاب الأسود أرادت -وما زالت تريد- النيل من الوطن، مشيراً إلى أن هذه الموجات تحطمت على صخور إرادة المصريين الصلبة.وتابعت صحف الجمعة احتفالات المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو، لافتة إلى الكرنفالات والمسيرات الشبابية التي شهدتها الشوارع في مختلف المحافظات احتفالًا بهذه المناسبة.وأشارت إلى اللقاء الذي جمع بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وكذلك اجتماعات اللجنة العليا المصرية الجـزائـرية التي عقدت في العاصمة الجزائرية.ورصدت صحف القاهرة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية.// انتهى //11:01ت م0019