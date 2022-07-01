القاهرة 02 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 01 يوليو 2022 م واساختتمت المنظمة الكشفية العربية - الإقليم الكشفي العربي- أمس الأول ورشة عمل إدارة الأزمات والمخاطر التي عقدت خلال الفترة 27 – 29 يونيو 2022 بمقر المركز الكشفي العربي الدولي بالقاهرة، بهدف تمكين مسؤولي التخطيط الإستراتيجي في الجمعيات الكشفية العربية في مجال التخطيط لإدارة الأزمات والمخاطر.وأوصى المشاركون بالورشة في ختامها بالعديد من التوصيات ومن أهمها تشكيل فريق عمل وتنمية قدراته لوضع سياسة استرشاديه لإدارة الأزمات والمخاطر للإقليم العربي والجمعيات الأعضاء من المشاركين في الورشة، وحث المشاركين في ورشة العمل على تنفيذ ورش مماثلة وتكوين فريق متخصص لإدارة الأزمات والمخاطر والتدخل السريع على المستوى الوطني بالاستعانة بالخبراء والمتخصصين، ودعوة الجمعيات الكشفية العربية إلى الامتثال لمتطلبات معايير أداة تقييم الدعم العالمي الـ GSAT ، والبحث عن (شركاء – شراكات) لتوفير الدعم الفني والدعم المالي لتيسير عمل الفريق الوطني، بالإضافة إلى تضمين أنظمة التأهيل القيادي لشاغلي المهام المختلفة (المشروعات الشخصية – النظرية) ما يساعد على الإلمام بمفهوم إدارة الأزمات والمخاطر، وتضمين المناهج التربوية للمراحل الكشفية الإرشادية ما يساعد على التوعية والفهم الصحيح للتصرف أثناء الأزمات والمخاطر، وتضمين ملفات طلب استضافة الأحداث الكشفية الإقليمية الكبرى إجراءات التعامل مع الأزمات والمخاطر المحتملة أثناء الحدث.كما أوصت الورشة باستمرار الإقليم الكشفي العربي في ترجمة الوثائق والموارد وأفضل الممارسات التي تقوم بها الجمعيات الكشفية الوطنية التي تساعد في إدارة الأزمات والمخاطر وتعميمها للاستفادة منها، وكذلك نشر أوراق العمل ونتائج هذه الورشة على الجمعيات الكشفية العربية.// انتهى //11:02ت م0020