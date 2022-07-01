الرياض 02 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 01 يوليو 2022 م واساحتفلت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالشراكة مع جامعة بكين للغات والثقافة عن بُعد أمس بتخريج أول دفعة تتخصص في دبلوم اللغة الصينية للأعمال، وبلغ عددهن (19) خريجة.ويعد تخصص اللغة الصينية للأعمال ثمرة الاتفاقية التي أبرمتها جامعةالأميرة نورة في عام 2020 مع جامعة بكين للغات والثقافة، بهدف تعزيز التبادل التعليمي بين الجامعتين والعمل على تنفيذ مشروع تعليمي تعاوني لطالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وبناء علاقة جيدة بين المملكة وجمهورية الصين.يشار إلى أن البرنامج قُدم من قبل نخبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بكين، وذلك لمدة عامين بواقع "80" ساعة دراسية متضمنة التدريب، حصلت فيه الطالبة على شهادة معتمدة من جامعة بكين للغات والثقافة وجامعة الأميرة نورة.وركزت خطة البرنامج على تقديم جامعة بكين مجموعة من المهارات اللغوية التي تساعد في إتقان أساسيات اللغة الصينية في مجال الأعمال، وتزويد الطالبات بحصيلة معرفية تتيح لهن التواصل الشفهي والكتابي، ومن ثم تأهيلهن مستقبلاً للعمل في مجالات تُستخدم فيها اللغة الصينية.// انتهى //17:35ت م0080