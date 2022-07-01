مكة المكرمة 02 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 01 يوليو 2022 م واسيعمل المركز الوطني لإدارة النفايات "موان" ضمن مشاركته الأولى في أعمال موسم الحج لهذا العام 1443هـ على رفع الوعي وإثراء السلوكيات الإيجابية لدى الحجاج، وذلك من خلال تفعيل مبادرة إعادة تدوير النفايات, حفاظًا على البيئة واستدامة حمايتها من مسببات التلوث.وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات الدكنور عبدالله السباعي، أنه انطلاقًا من الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- لخدمة ضيوف الرحمن، يتشرف المركز بالمشاركة في أعمال حج هذا العام 1443هـ، وذلك عبر خطة عمل ميدانية تهدف إلى الارتقاء بنظام إدارة النفايات وتحقيقا لبيئة حيوية ومستدامة.وبين السباعي أن المركز يعمل خلال حج هذا العام على تشخيص الوضع الراهن، وحصر البيانات، ووضع خطة الأساس لمنظومة إدارة النفايات في مخيمات المشاعر، وتحقيق مستهدفة استبعاد المرادم، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بإدارة النفايات لدى الحجاج وتطبيق مبدأ فصل النفايات من المصدر، إلى جانب الاستفادة من الإحرامات في إعادة التدوير .// انتهى //17:39ت م0081