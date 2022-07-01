حفر الباطن 02 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 01 يوليو 2022 م واستشهد أسواق المواشي بمحافظة حفر الباطن حالياً إقبالاً من المتسوقين لشراء الأضاحي مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك .ورصدت "واس" في جولة ميدانية في عدد من أسواق الماشية بالمحافظة حركة البيع والشراء للأغنام من البائعين والمتسوقين، إلى جانب تجار الجملة الذين يحرصون على شراء كميات كبيرة من المواشي تمهيداً لنقلها إلى بقية محافظات ومناطق المملكة لكون سوق حفر الباطن يُعد من أكبر وأضخم أسواق الماشية في المملكة على مدار العام .ولمس فريق "واس" خلال وجوده في الأسواق اختلاف أسعار الأضاحي من عام لآخر بحسب كثرة المعروض منها أو قلته، فيما تتراوح الأسعار حاليًا للأضاحي من 1200 إلى 1500 ريال، والحري والسواكني من 1200 إلى 1300 ريال حسب الحجم، ويبلغ سعر النعيمي من 1400 إلى 1500 ريال، علماً أن حركة السوق هذا العام بدأت متأخرة مع أول أيام شهر ذي الحجة مقارنة بالعام الماضي التي بدأت في منتصف شعبان .وفي لقاءات بعدد من مربي وتجار الماشية أكدوا استعدادهم المبكر لموسم عيد الأضحي المبارك حيث إنهم يقومون طوال العام بتربية مواشيهم استعداداً لهذا الموسم الذي يعد موسمًا نشطًا لبيع المواشي، وعرضها في أسواق المحافظة الأسبوعية والشعبية وفي المحافظات الرئيسة التي تجد إقبالًا متواصلاً من قبل المتسوقين وفرصة جيدة للبيع والشراء .وأشاروا إلى أن المشتري يًمضي عادة وقتاً كافياً لمعاينة الأضاحي والبحث عن أجودها للحصول على الأضحية منذ وقت مبكر وبسعر مناسب تجنباً لزحام الأيام الأخيرة، فيما يجد بعض المشترين وقتاً قبل العيد للتنقل بين عدد من الأسواق بحثاً عن الأضحية المناسبة الخالية من العيوب والتي تتوفر فيها الشروط الشرعية .// انتهى //18:20ت م0084