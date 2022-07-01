الرياض 02 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 01 يوليو 2022 م واسدعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العموم إلى تقديم مرئياتهم حول تنظيمات استخدام الطيف الترددي لخدمة هواة اللاسلكي، حيث تضمنت التنظيمات تحديد ترددات إضافية لخدمة هواة اللاسلكي وتنظيم ترخيصها واستخدامها.ويأتي نشر هذه التنظيمات استئنافًا لجهود الهيئة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للطيف الترددي (2020-2025)، وتمكين الاستخدامات المختلفة للطيف الترددي من خلال مبادرة تطوير السياسات والإجراءات التنظيمية، بهدف تمكين مجتمع هواة اللاسلكي بالمملكة، وتنظيم استخدام الطيف الترددي بما يحقق الاستخدام الأمثل له.وتعد هواية اللاسلكي وسيلة للتواصل بين الهواة باستخدام أجهزة الراديو اللاسلكية، وتتعدد استخداماتها في التدريب والتواصل بين الشعوب، كما تستخدم في البحث والإنقاذ وإجراء التجارب والأبحاث من قبل الأفراد المهتمين بالتقنيات اللاسلكية.وتعتمد خدمة هواة اللاسلكي في أدائها على الطيف الترددي ، وتعمل الأجهزة المستخدمة من قبل الهواة وفق معايير فنية وإجراءات محددة.وفي ضوء ذلك تدعو الهيئة العموم لتقديم المرئيات والملاحظات على ما ورد في الوثيقة وذلك في موعد أقصاه 7 أغسطس من العام الحالي، من خلال زيارة موقع الهيئة https://www.citc.gov.sa/sl/e88 أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني: Spectrum.Strategy@citc.gov.sa.// انتهى //18:42ت م0086