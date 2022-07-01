الرياض 02 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 01 يوليو 2022 م واستغلب المنتخب السعودي الأول لكرة السلة على نظيره الإندونيسي 67-69 في اللقاء الذي أقيم اليوم بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا ضمن تصفيات كأس العالم .وتعامل الأخضر بشكل رائع مع المباراة، وقدم مستوى مميزا خاصة في الفترة الرابعة التي شهدت تحولا وتغيرا في مسار اللقاء، وسط أفضليته رغم تفوق المنتخب الإندونيسي في الفترتين الأولى والثانية، إذ أدى اللاعبون مباراة جيدة خاصة في الجانب الدفاعي، ونجح مدربه محمد الكرداني في التعامل جيداً مع مجريات اللقاء ولم يمنح منافسه فرصة توسيع الفارق النقطي في الفترة الثالثة، ليفرض أسلوبه ويتفوق في الفترة الرابعة وينهي اللقاء لصالحه، قبل المواجهة المرتقبة والأخيرة له في التصفيات مع نظيره اللبناني يوم الاثنين القادم بالعاصمة اللبنانية بيروت .// انتهى //18:42ت م0087