تبوك 02 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 01 يوليو 2022 م واسيقدم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة تبوك برامجه وأنشطته لضيوف الرحمن في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها جميع الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنفذ .وأوضح المدير العام للفرع بالمنطقة عبدالعزيز الشمري أن جميع مايقدمه الفرع وغيره من الجهات لحجاج بيت الله الحرام منذ لحظة وصولهم للمنفذ يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وقال عن الخدمات التي يقدمها فرع الوزارة بمنطقة تبوك بالمنفذ: إنها تشمل عددا من البرامج ومنها توزيع المطويات والهدايا والكتيبات المتعلقة بشرح نسك الحاج بعدة لغات، إضافة إلى وجود الدعاة على مدار الساعة للإجابة عن أسئلة واستفسارات الحجاج، فضلاً عن توزيع نسخ من القرآن الكريم من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف .ونوه بالمتابعة الدقيقة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار الذي وقف بشكل مباشر على مايقدمه الفرع من برامج لحجاج بيت الله خلال جولته التفقدية على مدينة الحجاج بالمنفذ.// انتهى //19:11ت م0089