الدمام 02 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 01 يوليو 2022 م واساختتم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية والمكاتب التابعة له اليوم حملته الإرشادية تحت عنوان "الوقاية من أكاروس حلم الغبار وطرق مكافحته" التي استمرت لمدة خمسة أيام.وهدفت الحملة إلى زيادة الوعي لدى المزارعين بأهمية وضرورة معرفة الآفات الزراعية وكيفية التعامل معها من خلال تقديم بعض النصائح والتعليمات والتطبيقات التي تحد من ضرر الآفات الخطيرة وخاصة تلك التي تصيب ثمار النخيل لما تمثله من ميزة نسبية في المنطقة، التي تعدّ هاجساً للمزارعين لما تسببه من خسائر اقتصادية كبيرة في الإنتاج الزراعي، لذلك حرصت الوزارة على رفع المستوى المعرفي للمزارعين من خلال المحاضرات والحملات الإرشادية للتعريف بهذه الآفة (حلم الغبار ) وطرق مكافحتها، مما ينعكس على سلامة وجودة المنتج الزراعي .وعرّفت الحملة بأضرار هذه الآفة الخطيرة التي تصيب ثمار النخيل، وكذلك دور الطرق الزراعية في خفض نسبة الإصابة وأهمها المحافظة على مسافات كافية بين أشجار النخيل، إذ إن خطر انتشار هذه الآفة يزداد إذا لم تراعى المسافات المناسبة بين الأشجار حتى تسمح بدخول ضوء وحرارة الشمس التي تقتل العديد من الأكاروسات، والعناية الجيدة بإزالة الأعشاب وجمع الثمار المتساقطة.وبيّنت الطرق الوقائية العلاجية كالتخلص من عراجين المواسم السابقة العالقة بالنخيل وكذلك الحشائش للقضاء على الآفة الموجودة عليها، والتخلص من مصادر الأتربة حول المزارع تجنباً لتفاقم الإصابة، والفحص المستمر للثمار ومراقبتها بعد تمام العقد والتركيز على النخيل المصابة خلال الموسم السابق لأنها تكون عرضة للإصابة في الموسم الجديد، وغسل العذوق بالماء تحت ضغط عالٍ عند بداية مشاهدة ظهور الإصابة، حيث إن عملية الغسيل تزيل أو تقلل أعداد أطوار الآفة وتزيل النسيج العنكبوتي، واستعمال الكبريت الزراعي تعفيراً على العراجين بمعدل يبلغ من 50 إلى 100 جرام للنخلة، كما يمكن استعمال الزيوت المعدنية وبعض المبيدات الحيوية المسموح باستخدامها في الزراعة العضوية.// انتهى //19:14ت م0090