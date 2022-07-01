الدمام 02 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 01 يوليو 2022 م واسبدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية تنفيذ خطته الميدانية والتوعوية لإجازة عيد الأضحى المبارك، والتي تعتمد على تكثيف العمل الميداني في مدينة الدمام والمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة الشرقية.وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية فهد بن فيصل الثبيتي أن الرئاسة تعد محتوًى توعوياً مخصصاً للمواسم الشرعية طوال العام من ذلك (عشر ذي الحجة)، وما جاء فيها من الآيات الشرعية والأحاديث النبوية، وأقوال السلف في فضلها ومكانتها؛ لتفعيلها في جميع الوسائل التوعوية المتوفرة لديها ولدى الجهات الحكومية والأهلية، للتعريف بمكانة العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وأثرها في حياة المسلم، مؤكداً تفعيل المحتوى التوعوي في جميع الوسائل التقنية المتاحة، وتعزيز دور الشراكات، وحث الناس على تعظيم هذه الشعيرة المباركة، مبيناً أن الخطة الميدانية والتوعوية لإجازة عيد الأضحى المبارك أُعدت لتواكب البرامج التوعوية المعتمدة من الرئاسة العامة.// انتهى //22:50ت م0119