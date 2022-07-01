البكيرية 02 ذو الحجة1443 هـ الموافق 01 يوليو 2022 م واساعتمد مدير تعليم البكيرية الدكتور خالد الراجح حركة القيادات المدرسية للبنين والبنات للعام الدراسي ١٤٤٤هـ ، حيث شملت الحركة على (113) مديراً ومديرة ووكيلا ووكيلة.وأوضح أمين لجنة القيادات المدرسية عبدالرحمن البراك أن قرار الحركة شمل التجديد لعددٍ من القيادات المدرسية لمدة عام دراسي في مواقع عملهم، ونقل آخرين لمدارس أخرى، وتكليفات جديدة للعمل في القيادة المدرسية، متمنياً للقيادات المدرسية التوفيق في أداء مهامهم ومسؤولياتهم، وتحقيق تطلعات وطموحات القيادة والمسؤولين في الوزارة في مواصلة وتحقيق التطوير المنشود, مثمناً جهود أعضاء لجنة القيادات المدرسية في إصدار الحركة وفي اختيار القيادات المتميزة.// انتهى //22:51ت م0120