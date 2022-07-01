القاهرة 02 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 01 يوليو 2022 م واستسلم الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط رسالة من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، تتناول المخاطر الشديدة لأزمة الجفاف في منطقة القرن الأفريقي.جاء ذلك خلال اجتماع أبوالغيط اليوم بمبعوث الرئيس الصومالي الخاص لشؤون الإنسانية والجفاف النائب عبدالرحمن عبدالشكور.وشدد أبو الغيط على ما توليه الجامعة من اهتمام بالغ بقضايا الجفاف في القرن الأفريقي، متعهدًا ببذل أقصى جهد لتنبيه الرأي العام العربي والعالمي للمعاناة الصعبة التي يكابدها أبناء الصومال جراء التغيرات المناخية في منطقة القرن.يشار إلى أن الصومال من أكثر الدول تأثرًا بالجفاف حيث تهدد المجاعة أكثر من 7 ملايين شخص، نتيجة قلة هبوط الأمطار خلال ثلاثة مواسم متتالية، مما سبب موجاتٍ كبيرة من النزوح الداخلي.// انتهى//23:12ت م0121