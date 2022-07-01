الرياض 02 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 01 يوليو 2022 م واسعُقد اليوم ملتقى التناسل في الإبليات المصاحب للمؤتمر الدولي للتناسل في الحيوانات بجامعة بولونيا بمدينة بولونيا الإيطالية، بمشاركة 32 متحدثاً من المتخصصين في المجال من مختلف دول العالم.واشتمل برنامج الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام تحت رعاية المنظمة الدولية للإبل، على سبع جلسات ناقشت الأجنة، والتناسل في النوق، والتناسل في الفحول، والتغذية والحليب والحيران، والرعاية، وزراعة الأنسجة والوراثة، بمشاركة المتخصصين والمهتمين حضوريًا وافتراضيًا.// انتهى //23:33ت م0122