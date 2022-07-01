نيويورك 03 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 02 يوليو 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً أمس عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 321.83 نقطة، بما يعادل 1.05 %, عند 31097.26 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 99.11 نقطة أو 0.90%, ليغلق عند 11127.85 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 39.95 نقطة أو 1.06%, ليغلق عند 3825.33 نقطة.// انتهى //00:06ت م0001