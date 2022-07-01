الرياض 03 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 02 يوليو 2022 م واسنفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي، تمرين "هلال حج عام 1443هـ"، في مسجد نمرة بمشعر عرفات، ضمن استعداداتها للوقوف على جاهزية فرقها الإسعافية المشاركة في موسم الحج لهذا العام، ومدى قدرتها على مواجهة الحوادث الجماعية لا قدر الله.وتمثل التمرين الذي أقيم بمشاركة مركز طوارئ الحج بمنطقة مكة المكرمة، في ورود بلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي عن وقوع حادث تدافع في مسجد نمرة نتيجة التماس كهربائي في أحد المكيفات أدى إلى نشوب حريق وانتشار دخان كثيف مما أثار فزع المصلين.وأسفر التمرين عن تأكد هيئة الهلال الأحمر السعودي من جاهزية فرقها وقدرتها على تنفيذ عدة أهداف، منها الاستجابة للحدث وتطبيق الإدارة بالأهداف، ونقل قيادة الحدث وتصعيد الحالة الطارئة، وقراءة الوضع الراهن وإعطاء إيجاز صحيح، والتنسيق بين الجهات الحكومية الأخرى، وأخيرا إنهاء الحدث وانسحاب الوحدات المشاركة بعد أداء مهامها على الوجه الأكمل.وتحرص هيئة الهلال الأحمر السعودي على إقامة مثل هذه التمارين، لما لها من قدرة على اختبار الخطط وقياس جاهزية القطاعات لمواجهة الاحتمالات الطارئة، فكلما كانت التمارين محاكية للواقع كلما كانت أفضل الطرق للاستعداد لمواجهة الاحتمالات التي قد تطرأ لا قدر الله، إضافة إلى تعزيزها الجانب التدريبي العملي ورفع كفاءة أعضاء الفرق.// انتهى //00:13ت م0002